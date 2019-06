El Comitè de negociació de governs de Cs a Balears acorda iniciar contactes amb PP i PSIB per cercar acords

Publicado 5/6/2019 14:39:56 CET

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

El secretari nacional d'organització de Cs, Fran Hervías, ha mantingut aquest dimecres una reunió amb els membres del comitè autonòmic de negociació de governs a les Illes, on s'ha acordat iniciar contactes amb PP i PSOE per cercar acords de governabilitat.

Segons ha informat Cs en una nota de premsa, en la reunió han participat la secretària d'Organització de Cs a Balears, Joana Capó; el diputat al Congrés, Joan Mesquida i el candidat a la presidència del Govern balear, Marc Pérez-Ribas, que componen aquesta comissió.

Aquest òrgan, coordinat per Hervías, serà el responsable dels contactes amb altres forces polítiques. En línia amb el decàleg de negociació col·lectiva aprovat el dilluns per l'executiva nacional de Cs, el Comitè Autonòmic de Balears assenyalarà les polítiques que la formació vol desenvolupar en l'arxipèlag, "anteposant l'interès dels ciutadans a qualsevol conveniència partidista i amb la regeneració com a objectiu prioritari", han insistit.

A més, Hervías es va reunir aquest dimarts amb els càrrecs electes i els coordinadors de les agrupacions per parlar de la consolidació, implantació i expansió que està duent a terme la formació taronja en l'arxipèlag.

Durant la trobada, la secretària d'Organització de Balears, Joana Capó, va destacar l'augment de la representació de Cs a les institucions de les illes, després de les eleccions del 26M. "Hem aconseguit cinc diputats, cinc consellers i 30 regidors", ha detallat Capó, ressaltant que la formació ha aconseguit tenir grup propi en el Parlament. En la legislatura passada va obtenir dos disputats que es van integrar en el Grup Mixt.