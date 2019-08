Company assegura que "no es pot consentir" l'augment del deute del Govern i exigeix saber "on està retallant"

Publicado 16/8/2019 16:38:33 CET

PALMA DE MALLORCA, 16 Ag. (EUROPA PRESS) -

El portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, ha declarat aquest divendres que "no es pot consentir" l'augment del deute del Govern liderat per Francina Armengol, i ha exigit conèixer "on està retallant la senyora Armengol i on seguirà retallant".

Així s'ha expressat Company en un comunicat en el qual alerta de les xifres de deute del Govern, que ha augmentat en 542 milions d'euros durant els primers mesos de 2019, segons ha publicat 'Última Hora'.

El PP ha reclamat al Govern que aclareixi com quadraran uns pressupostos que, segons els 'populars', "tenen un forat de més de 500 milions d'euros".

A més, el PP ha recordat que interpel·laran, en seu parlamentària, a la consellera d'Hisenda, Rosario Sánchez, respecte a aquest tema.

Finalment, Company ha opinat que l'increment del deute quan governa l'esquerra "no és exclusiu de Balears" i ha afegit que "quan governa l'esquerra, veiem com en una legislatura o en dues acabem malament o molt mal i amb l'Administració en fallida".