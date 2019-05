Company crearà un Fons d'Infraestructures Hidràuliques amb una inversió de 100 milions per a depuració d'aigües

Publicado 13/5/2019 17:13:21 CET

FORMENTERA, 13 Maig (EUROPA PRESS) -

El president del PP balear i candidat al Govern, Biel Company, ha visitat Formentera i ha assegurat que, si arriba al Govern, crearà un Fons d'Infraestructures Hidràuliques amb una inversió de 100 milions d'euros anuals per a depuració d'aigües, garantint l'aigua potable "a tots els racons de les Illes".

El projecte mediambiental del PP inclourà també un pla a set anys per al tractament terciari a totes les depuradores; la modernització de la xarxa de depuradores per evitar les fugues d'aigua i garantir l'aigua potable, així com la implementació de polítiques eficaces per aconseguir l'objectiu del 30 per cent de producció d'energies renovables el 2030.

El candidat 'popular' ha aprofitat per visitar la zona cremada de Cala Saona, que va sofrir un incendi el 2017, on ha criticat el pla de reforestació del Govern de Francina Armengol perquè "s'ha quedat només en paraules, no s'ha fet absolutament res", la qual cosa el líder 'popular' ha qualificat "d'una autèntica vergonya".

Company ha assegurat que realitzaran una política de prevenció d'incendis "efectiva" i recuperaran la Llei Agrària de 2014, que "representa una aposta clara per la recuperació de Biomassa, promou la generació d'energies renovables i afavoreix la neteja de boscos que tanta falta fa a Balears".

El PP també revisarà les Lleis de canvi climàtic i transició energètica, residus, plans territorials i derogarà la Llei de Camins, cercant sempre la sostenibilitat, seguretat jurídica, agilitat i simplificació.

PLA DE REFORESTACIÓ

Per la seva banda, el candidat de Sa Unió de Formentera al Consell Insular, Llorenç Còrdova, ha agraït la presència de Company "per conèixer de primera mà els seus problemes i necessitats" i ha destacat la importància de l'execució del pla de reforestació i neteja i la dotació de recursos suficients per als treballadors de l'IBANAT.

Finalment, Còrdova ha assenyalat que "resulta fonamental treballar en la conscienciació" i ha criticat que dos anys després dels incendis, Cala Saona "continuï en una situació lamentable".