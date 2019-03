La compareixença d'Armengol sobre el REB i l'educació 0-3 anys centren el ple d'aquest dimarts en el Parlament

Publicado 3/3/2019 16:54:53 CET

La compareixença de la presidenta del Govern, Francina Armengol, per informar sobre el Règim Especial de Balears (REB) i la regulació de l'educació de 0-3 anys a Balears centrarà el ple del Parlament d'aquest dimarts en una sessió parlamentària que començarà a les 09.00 hores.

La presidenta de l'Executiu compareix per iniciativa pròpia a la càmera autonòmica per informar sobre l'aprovació del REB, que aquest dijous va ser convalidat pel Congrés dels Diputats i que afecta al transport, a les inversions de l'Estat a les Illes i al model energètic de Balears.

Fins al moment Armengol ha insistit que l'aprovació del REB és "un pas històric" i ha apuntat que és "una bona eina" que "cal anar millorant amb el temps". No obstant això, el líder del PP a Balears, Biel Company, ha titllat el decret de "presa de pèl a tres mesos d'eleccions" en considerar que "alguns eixos" del REB, com el segon cable elèctric des de la Península o el 75 per cent de descompte de resident, "ja es van aconseguir fa temps".

D'altra banda, el Parlament debatrà una Proposició No de Llei (PNL) sobre les condicions de l'educació infantil 0-3 anys que insta el Govern de l'Estat a "millorar la competència en matèria educativa en les comunitats autònomes" així com a "facilitar mitjans per a la creació, consolidació i reconversió de places d'educació infantil" i "regular" l'etapa educativa 0-3 anys.

En la mateixa línia, durant la sessió de control al Govern la diputada del PP Núria Riera li plantejarà al conseller d'Educació, Martí March, les "actuacions dutes a terme en la legislatura en matèria d'educació infanitl de 0-3 anys". Per la seva banda, el portaveu de MÉS per Menorca, Nel Martí, preguntarà a March per la "aplicació de les mesures aprovades pel Parlament" en relació a l'educació infantil fins el 3 anys.

PREGUNTES A ARMENGOL

Durant la sessió parlamentària, el portaveu del PP en el Parlament, Biel Company, li preguntarà a Armengol si considera que les Balears "tenen una fiscalitat justa" mentre que el portaveu del Pi, Jaume Font, voldrà que la presidenta del Govern respongui sobre "quines millores de finançament ha aconseguit Balears durant els nou mesos del Govern de Pedro Sánchez".

Per la seva banda, el portaveu de Podem, Alberto Jarabo, li plantejarà a Armengol si considera "adequat que es limitin els preus de lloguer en zones d'especial dificultat d'accés a l'habitatge" mentre que la diputada de Cs Olga Ballester li preguntarà a la presidenta del Govern si considera que l'Executiu autonòmic ha donat "un fort impuls a la formació nàutica com va prometre en 2015".

SESSIÓ DE CONTROL ALS CONSELLERS

La sessió de control al Govern preveu la intervenció de la diputada del PP Margarita Prohens qui interrogarà al conseller de Territori, Energia i Mobilitat, Marc Pons, sobre si considera que la política d'habitatge de la legislatura "ha estat efectiva". En la mateixa línia, el diputat del Pi Josep Melià li preguntarà a Pons si en aquesta legislatura "s'haurà avançat alguna cosa en concret per fer habitatges de protecció pública a Son Busquets".

D'altra banda, el diputat de Podem David Martínez voldrà preguntar-li al conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal, sobre les mesures "que pensa prendre el Govern" per "evitar o minimitzar" l'impacte ambiental dels creuers. A més, Vidal haurà de respondre també la pregunta plantejada per la diputada de Podem Marta Maicas relativa a si "és sostenible" l'obertura de pous a Eivissa.

PNL SOBRE LLIBERTAT SEXUAL

El ple de la càmera autonòmica debatrà una PNL presentada conjuntament per Més per Mallorca, Més per Menorca, Podem, el PSIB i Gent x Formentera relativa a la reforma del Codi Penal pel que fa als delictes contra la llibertat sexual.

En la PNL el Parlament insta el Govern a "adequar" l'ordenament jurídic amb el Conveni d'Istanbul per incloure les violències sexuals dins de les violències masclistes i donar "un tractament unitari a tota relació sexual no consentida".

La proposta també insta el Ministeri de Justícia a procurar la paritat en la designació dels vocals permanents en totes els Seccions i a "donar la màxima formació" als membres de la carrera judicial i fiscal en matèria d'igualtat de gènere.

D'altra banda, el PP interpel·larà a March sobre la política educativa del Govern i, finalment, el Parlament votarà la PNL presentada pel PP relativa al Pla Hidrològic i Connexió de la desaladora d'Eivissa a causa de l'empat produït en comissió.