La Comunitat de Titulars de Marina Botafoch creu que el canvi de gestora en plena temporada suposarà un "caos"

Els presidents de la Comunitat de Titulars de Marina Botafoch, José Ferrer i Guy Bosmans, han lamentat aquest dimarts que el canvi de gestora en plena temporada "solament generarà inconvenients i podria suposar un caos".

Segons han criticat, aquest procediment administratiu "s'ha demorat en excés i no s'ha fet amb previsió", per la qual cosa els preocupa una transició "forçada", sense saber com es gestionarà el port.

La Comunitat de Titulars ha exigit a Autoritat Portuària de Balears que faci públics els criteris en els quals s'ha basat per concedir a l'empresa Ocibar la gestió del port esportiu, a pesar que la seva proposta era inferior a la presentada per l'anterior empresa gestora i contempla un règim de tarifes per als usuaris un 20 per cent més cares.

A més, el president de la Comunitat de Titulars ha volgut agrair "el treball impecable realitzat per l'actual concessionària".

Així mateix, Guy Bosmans ha recordat que la seva Comunitat de Titulars és la "legítima representant" del col·lectiu d'amarristes i de propietaris de locals de Marina Botafoch, per la qual cosa creuen "just" conèixer de primera mà cada decisió que els afecti.

En aquesta línia, ha advertit la societat eivissenca, així com a la nova gestora, "que no es deixin manejar per grups que es presenten com portaveu del port i que no són tals, doncs vénen defensant interessos molt particulars en perjudici de tots i han estat ells mateixos els causants de moltes incorreccions del passat", ha assegurat.

L'entitat ha recordat que l'Autoritat Portuària de Balears va fer pública divendres passat la concessió d'aquest port d'Eivissa a la societat Ocibar, que va presentar una oferta de 3.496.000 euros anuals enfront dels 4.026.800 de l'actual empresa gestora.

A més, en les tarifes a abonar pels usuaris de llocs d'amarri la tarifa mitjana per metre quadrat/dia d'ocupació presentada per l'actual gestora era de 0,594 euros enfront dels 0,744 euros de tarifa mitjana proposta per l'entitat guanyadora.