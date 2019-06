Condemnat un jove per atropellar un vianant a Palma quan conduïa gairebé quadruplicat la taxa d'alcohol permesa

Publicado 5/6/2019 14:08:21 CET

El conductor anava a gran velocitat i es va saltar un semàfor en vermell

PALMA DE MALLORCA, 5 Juny (EUROPA PRESS) -

Un jove ha acceptat aquest dimecres una condemna d'un any i tres mesos de presó per atropellar un vianant a Palma quan conduïa sota els efectes de l'alcohol, gairebé quadruplicant la taxa permesa.

El judici s'ha celebrat en el Jutjat penal número 6 de Palma. L'acusat ha reconegut els fets i s'ha conformat amb la pena sol·licitada. A més, se li retirarà el carnet i perdrà el dret a conduir durant tres anys i mig.

Així, ha estat condemnat com a autor d'un delicte de conducció temerària, conducció de vehicle a motor sota la influència de begudes alcohòliques i lesions per imprudència greu utilitzant un vehicle. La sentència ha estat declarada ferma.

Els fets van ocórrer al febrer de 2018 de matinada. El jove conduïa un cotxe per l'Avinguda Gabriel Roca de Palma a una velocitat molt superior a la permesa i sota els efectes de l'alcohol.

En arribar a la confluència amb el carrer Monsenyor Palmer, va realitzar un gir a la dreta i es va endinsar al carrer a gran velocitat saltant-se un semàfor en vermell. Va ser llavors quan va atropellar un home, que en aquest moment creuava pel pas de vianants.

El vianant va sortir disparat per l'aire fins a caure a terra, i va sofrir diversos danys, si bé la seva vida no va córrer perill. Amb tot, el conductor no es va detenir i va continuar circulant, fins que, finalment, va acabar col·lisionant amb el mur d'un túnel a l'Avinguda Alexandre Rosselló minuts més tard.

Quan se li van practicar les proves d'alcoholèmia, va donar resultats positius de 0,95 mg d'alcohol per litre d'aire espirat.

El vianant atropellat va sofrir diferents contusions i dermoabrasions, a més d'una fractura a una cama que va precisar punts de sutura i ús de crosses.

El jove també haurà d'afrontar el pagament de les costes. La representació legal del vianant atropellat s'ha reservat les accions civils.