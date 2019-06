Condemnat a sis anys i mig de presó per amenaçar de mort la seva exparella i intentar incendiar casa seva

Publicado 28/6/2019 12:39:00 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un home de 31 anys ha acceptat aquest divendres una condemna de sis anys i mig de presó per amenaçar de mort la seva exparella sentimental i intentar incendiar el seu habitatge, en el qual es trobava el fill de la mateixa, menor d'edat.

En la vista assenyalada en la Secció Segona de l'Audiència Provincial de Palma, s'ha aconseguit un acord de conformitat que ha evitat la celebració del judici, pel qual l'acusat ha reconegut els fets.

L'acusat ha reconegut que, al desembre de 2017, en assabentar-se que la seva exparella havia iniciat una nova relació amb un altre home, li va enviar missatges amb amenaces com "aquesta nit et cremaràs com un gos" o "no viuràs ni gaudiràs", entre unes altres.

En veure que la dona no contestava els seus missatges ni responia les seves trucades, l'acusat es va dirigir al seu domicili i amb una substància inflamable va ruixar l'exterior de la porta de l'habitatge, calant-li foc, i va incendiar unes bosses d'escombraries, la qual cosa va afectar a la part exterior de la porta. Afortunadament, no va haver-hi cap ferit.

Igualment, a l'acusat se li ha imposat una ordre d'allunyament de la víctima durant cinc anys i mitjà. Amb tot, una vegada hagi complert una quarta part de la condemna, serà expulsat del territori nacional durant deu anys.

La Fiscalia demanava inicialment una condemna de deu anys, i s'ha apreciat l'atenuant molt qualificat de toxifrenia.

La Sala ha dictat sentència 'in voce', que s'ha declarat ferma.