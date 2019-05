Condemnat a sis mesos de presó per falsificar receptes per aconseguir medicaments pel TDAH

Publicado 24/5/2019 14:27:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 24 Maig (EUROPA PRESS) -

El Jutjat penal número 4 de Palma ha condemnat a sis mesos de presó a un home per falsificar receptes mèdiques per aconseguir un medicament per tractar el trastorn per dèficit d'atenció amb hiperactivitat (TDAH). També se'l multa a pagar 900 euros.

Segons han informat des de Col·legi de Metges de Balears, l'ara condemnat falsificava receptes mèdiques amb el nom d'una clínica privada de Palma. També usava el segell i la signatura del metge que figurava en elles. Per no aixecar sospites, ho comprava a diferents farmàcies de Palma.

No obstant això, al febrer de 2017 una farmàcia va alertar d'una possible falsificació i va contactar amb el metge que figurava a la recepta.

El facultatiu va comprovar que s'estava falsificant la seva signatura i segell, i va informar al Col·legi Oficial de Metges de Balears, que a través del seu gabinet jurídic es va personar com a acusació particular.

Cal assenyalar que el model de recepta que utilitzava l'home no complia amb els requisits que exigeix el model oficial vigent en l'actualitat, més segur i més difícil de plagiar pel seu trazabilidad.

De fet, la farmàcia va poder alertar del frau a causa que la recepta falsificada no presentava un format oficial.