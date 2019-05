Condemnat a tres mesos de presó per préstecs irregulars fets dins del seu grup d'empreses

Publicado 20/5/2019 18:19:27 CET

Un altre dels acusats ha quedat absolt després que s'hagi retirat l'acusació particular

L'amo d'una empresa de Palma ha estat condemnat aquest dilluns a tres mesos de presó per realitzar préstecs irregulars dins de la promotora immobiliària en la qual la seva companyia participava. No va acreditar ni va justificar l'augment de crèdits a llarg termini concedits a les societats vinculades al grup.

Segons ha acceptat aquest dilluns davant l'Audiència Provincial de Balears, l'ara condemnat va procedir a augmentar "de manera considerable" i mitjançant "operacions irregulars" els crèdits a llarg termini concedits a societats per més d'1,5 milions d'euros.

Inicialment, tant el condemnat com el seu fill estaven acusats per l''okupació', sense permís ni coneixement de la resta de socis, d'un pis pilot però s'ha retirat l'acusació particular i solament ha quedat com parteix acusadora la Fiscalia, que solament ha mantingut l'acusació pel primer delicte. El fill ha quedat absolt.

Amb això, la condemna de tres mesos de presó serà substituïda per una multa de 900 euros. En la condemna, també es considera un atenuant per dilacions indegudes.

