Condemnats dos homes per agredir un comandant de l'Exèrcit a qui van cridar "fatxa"

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dilluns a dos homes que van agredir un comandant de l'Exèrcit a qui també van cridar "fatxa". Els fets van tenir lloc al Passeig del Born el març de 2017. Els processaments han acceptat una pena d'un any i mig de presó i indemnitzar amb 9.000 euros a la víctima.

Els processats han reconegut els fets i han demanat perdó, tant al militar com a l'Exèrcit. En concret, han estat condemnats per un delicte de lesions lleus i un altre d'odi.

El succés va tenir lloc a les portes d'una sucursal bancària. Els acusats van començar a treure fotos del comandant, que anava uniformat, mentre reien i ell els hi ho va recriminar. Tal com han reconegut, li van contestar que feien "les fotos que els sortia dels collons", el van agafar del coll i li van colpejar mentre li deien frases com "sou uns fatxes, us creieu que esteu a l'època de Franco".

Després d'això, li van seguir colpejant i el van arribar a llançar contra un banc de pedra i després contra uns contenidors mentre li deien "et mataré, sou uns fatxes", fins que van intervenir diversos transeünts. El comandant els va seguir quan marxaven i van seguir amenaçant-lo amb frases com "si no te'n vas, et tornarem a donar".

Com a conseqüència de l'agressió, la víctima va sofrir policontusiones i hematomes que no van requerir tractament quirúrgic però sí 98 dies de curació amb seqüeles valorades en cinc punts. El dolor residual va impedir al militar realitzar les proves físiques anuals de l'Exèrcit i va estar impedit per a la seva activitat relacionada amb la defensa personal.