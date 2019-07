Condemnen a dos anys de presó a una comptable que emetia xecs a falsos proveïdors per gastar-los en joc

Publicado 12/7/2019 13:00:22 CET

Judici per estafa a Palma.

També han estat condemnats dos homes que actuaven com a falsos proveïdors i amb els quals la comptable es repartia els diners

L'Audiència Provincial de Balears ha condemnat a dos anys de presó a una dona que treballava de comptable en una agència de viatges de Palma i que, des d'octubre de 2012 fins a almenys desembre de 2015, va emetre "de manera continuada i en nombroses ocasions" xecs a falsos proveïdors a causa que patia ludopatia.

Després d'acceptar els fets i arribar a un acord entre les parts, la dona ha estat condemnada per un delicte d'estafa agreujat en concurs amb un delicte de falsedat en document mercantil. A més de la pena de presó haurà de pagar una multa de 540 euros i una indemnització de 15.000 euros a l'agència de viatges.

Encara que en el judici estaven acusades altres sis persones, a quatre d'elles se'ls ha retirat l'acusació. Les altres dues han estat condemnades però amb penes inferiors a la de la principal acusada.

En concret, aquestes dues persones --que exercien de falsos proveïdors-- han estat condemnades a sis mesos de presó cadascun. Així, a un dels processaments se li ha imposat una multa de 43.000 euros i una altra, una de 194.000 euros per blanqueig imprudent de capitals. Ambdues multes poden substituir-se per 15 dies de treballs en benefici de la comunitat cadascuna, si no es poguessin arribar a pagar.

L'altre acusat, condemnat pel mateix delicte, també ha estat condemnat a sis mesos de presó i a pagar una multa de 19.000 euros. Aquesta també es pot substituir per 15 dies de treballs en benefici de la comunitat.

D'altra banda, les penes de presó dels tres condemnats han estat suspeses; la de la principal acusada per un termini de quatre anys en els quals no pot cometre delictes.

Cal destacar també que en la seva condemna s'ha apreciat que la comptable patia un trastorn mental --derivat de la seva ludopatia--, que ha confessat, que ha reparat en part el dany i que s'ha compromès a pagar.

Segons la Fiscalia, la dona es va aprofitar del seu lloc i de la "gran confiança" que l'empresa tenia en ella per alterar el fitxer informàtic dels proveïdors i substituir el nom de proveïdors reals pel de persones amb les quals s'havia posat d'acord.

Seguint amb el relat fiscal, una vegada aquestes tenien els xecs, els ingressaven per després cobrar en metàl·lic i lliurar els diners a la comptable, mentre o es quedaven una comissió o ho repartien.