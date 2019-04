Condemnen a dos empresaris a quatre anys i mig de presó per no pagar als seus treballadors i falsejar documents

Publicado 3/4/2019 13:55:20 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Secció Primera de l'Audiència Provincial de Balears ha condemnat aquest dimecres a dos empresaris de la construcció a dos anys i tres mesos de presó, cadascun, per no pagar als seus treballadors, falsedat en documents mercantils i estafa.

Igualment, hauran de pagar sengles multes de 1.530 euros i indemnitzar conjuntament als perjudicats amb 20.900 euros.

Els fets van tenir lloc des d'octubre de 2016. Els dos acusats es dedicaven a la realització de petites obres i reformes i van emprar a diverses persones a les quals no van realitzar contracte legal, no els van lliurar nòmines ni els van donar d'alta en la Seguretat Social.

A més van falsificar documents per no pagar materials que anaven adquirint d'una altra empresa, utilitzant per a això la signatura d'empleats a les seves esquenes.

Els dos empresaris tenen antecedents per estafa i alçament de béns.