Condemnen a l'IbSalut per una paràlisi braquial d'una nounada provocada per errors en el part

El Jutjat de Primera Instància número 9 de Palma ha condemnat a l'asseguradora del Servei de Salut de Balears (IbSalut) a pagar una indemnització de més de 320.900 euros per una paràlisi braquial a una nounada provocada per diversos errors mèdics en el part.

Els pares de la menor van presentar una demanda per aquests fets assistits per la lletrada de l'Associació 'Defensor del Pacient', l'especialista en dret sanitari Soledad Raso.

Els fets van tenir lloc el gener de 2015 a l'Hospital Són Llàtzer. Els pares de la menor responsabilitzaven als professionals de l'IbSalut de la paràlisi braquial de la nena.

Reclamaven una indemnització de més de mig milió d'euros, si bé advertien que ni tan sols aquesta suma serviria per pal·liar els perjudicis causats, amb una "alteració substancial de la convivència diària, per les cures continuades que precisa, i la major despesa que suposa el tractament". Al·legaven també que la nena "tindrà un gran dany moral quan creixi i es doni compte de les seves limitacions físiques i funcionals". Per exemple, assenyalaven, no podrà conduir.

DIABÈTICA GESTACIONAL

Segons els demandants, el centre sanitari va cometre un primer error de diagnòstic al no qualificar a la pacient, de 34 anys, com a diabètica gestacional. Argumentaven que d'haver-ho fet, la dona hagués estat sotmesa a controls més exhaustius i el bebè hagués aconseguit un pes inferior.

També consideraven que existia negligència en l'estimació del pes del fetus, perquè a partir dels 4,5 quilos s'indica una cesària electiva en diabètiques, per la qual cosa asseguraven que l'elecció el part vaginal va ser incorrecta.

L'últim error que imputaven als sanitaris eren maniobres incorrectes practicades per la matrona quan va aparèixer una distòcia d'espatlles. Sostenien que la matrona havia estirat del cap del fetus cap avall amb força excessiva i que va haver d'haver-se seguit un pla ordenat d'actuació. També al·legaven que els metges presents haurien d'haver substituït a la matrona en observar aquesta actuació incorrecta.

Examinades les proves aportades per les parts, incloent un informe pericial d'un metge especialista, el Jutjat entén que no va haver-hi mala praxi en l'elecció del part vaginal però que sí es van cometre els altres errors denunciats.

Per calcular la indemnització, el Jutjat ha tingut en compte que la menor "mai recuperarà la correcta funció del braç", que té reconeguda pel Govern una discapacitat del 35 per cent i considera els danys morals per pèrdua de la qualitat de vida.