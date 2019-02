Confirmen que a Eivissa no s'han detectat casos del tipus de gonorrea que ha motivat una alerta internacional

Publicado 5/2/2019 17:26:52 CET

EIVISSA, 5 Febr. (EUROPA PRESS) -

La Direcció general de Salut Pública del Govern balear ha confirmat que a Eivissa no s'ha registrat cap cas de 'Neisseria gonorrhoae', coneguda com gonorrea, pertanyent al cep sobre el qual s'ha emès una alerta.

Segons han informat des de l'Executiu, a Balears s'ha rebut aquesta alerta després que a Gran Bretanya es diagnostiquessin dos contagis produïts de manera circumstancial a Eivissa.

En tots dos casos, segons el Govern, es va aplicar el tractament habitual, encara que sense èxit per la resistència del cep.

UN TOTAL DE 485 CASOS EL 2017 A BALEARS

La Conselleria de Salut va detectar durant 2017 un total de 485 casos d'infecció gonocòccia, un 66 per cent més que el 2016, i 207 casos de sífilis, un 17,8 per cent més que l'any anterior.

Així ho revela l'informe de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Balears corresponent a 2017, que assenyala que aquestes dues malalties "presenten augments considerables de la incidència afectant pràcticament a tots els àmbits", totes les Illes i Palma.

La taxa d'infecció gonocòccia a Balears es va situar en 43,5 casos per cada 100.000 habitants el 2017, mentre que l'any 2016 era de 26,4 punts, i un índex epidèmic de 2,74 punts, "indicatiu d'incidència per sobre dels valors esperats", segons l'informe, que detalla que després d'una tendència descendent en els anys 80 i 90, des de 2010 la taxa ha anat augmentant progressivament. Del total de casos, 300 corresponen a Palma, la qual cosa marca una taxa per sobre de 70.

La major part dels casos de gonorrea detectats el 2017 es van notificar des de centres específics d'atenció a infeccions de transmissió sexual (215), 159 van ser notificats des d'atenció primària i altres 111 per hospitals. El 82 per cent dels pacients eren homes.