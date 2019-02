Confisquen un destral, un bat de beisbol i una cadena a quatre persones que pretenien agredir a unes altres

Publicado 8/2/2019 17:55:01 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Agents de la Policia Nacional han intervingut fins a quatre objectes perillosos a la via pública a quatre persones d'origen búlgar, letó i alemany d'entre 37 i 47 anys d'edat, que pretenien utilitzar-los per agredir un grup de persones amb les quals havien discutit el dimecres.

Segons ha informat el cos en un comunicat, els fets van ocórrer el dijous a les 12.15 hores a la barriada de Camp Redó de Palma, quan un vigilant de seguretat va observar a quatre homes que portaven diversos objectes contundents caminant per la via pública, per la qual cosa va avisar la Sala del 091.

La Policia Nacional en tenir coneixement de l'extrem manifestat, va desplaçar fins al lloc a diversos agents per esclarir de què es tractava aquesta trucada, va anar llavors quan va observar als quatre homes portant un destral, un pic, una cadena i un bat de beisbol pel carrer i de forma amenaçadora.

Els agents van identificar a les persones i van confiscar els objectes perillosos proposant-los per a sanció administrativa a Delegació de Govern, resultant que segons la L.O. 4/2015 la sanció per a aquest tipus de fets oscil·la a partir de 600 euros.