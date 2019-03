El Congrés convalida el REB amb abstenció de Ciudadanos i Coalició Canària

Publicado 28/2/2019 15:05:40 CET

El Ple del Congrés dels Diputats ha convalidat aquest dijous el decret llei del Règim Especial de Balears (REB), amb tots els partits a favor excepte Ciudadanos (Cs) i Coalició Canària (CC), que s'han abstingut.

Amb aquest decret, la ministra de Política Territorial i Funció Pública, Meritxell Batet, ha assegurat que es dóna "resposta a una reivindicació generalitzada" en l'arxipèlag que "està reflectida en la Constitució Espanyola", en l'article 138.

El REB és un instrument similar al règim especial de les Illes Canàries amb el qual es tracta de "esmorteir els efectes de la insularitat en matèria de transport, energies i inversions d'Estat".

Després de la seva convalidació, aquest factor s'inclourà cada any als Pressupostos Generals de l'Estat i servirà perquè Balears rebi inversions de l'Estat en la mitjana del conjunt de les autonomies.

BONIFICACIÓ EN TRANSPORT

El decret llei recull bonificacions al transport per "els espanyols i per a la resta de ciutadans de la Unió Europea" que resideixin a Balears. En concret, la bonificació inclou fins al 75% de les tarifes marítimes i aèries per a trajectes directes entre illes i la resta del país. En viatges interinsulars, el 50% en els viatges marítims i del 75% en els aeris.

A més, també s'inclou una ajuda especial al transport de mercaderies i residus que serà, com a mínim, del 65% del cost mitjà del transport per a l'exportació de productes originaris de les Illes Balears o que hagin estat objecte de transformacions que aportin valor a les illes.

Quant als residus, s'establirà un mecanisme de compensació en funció del tonatge de residus transportat, atenent a raons d'economia d'escala o de gestió ambientalment correcta dels residus.

EL DECRET LLEI APOSTA PER ENERGIES RENOVABLES

En energia, el Govern central promourà la interconnexió elèctrica entre les illes per avançar en la integració dels sistemes elèctrics aïllats en un únic sistema elèctric balear. Amb la finalitat d'integrar aquest sistema al seu torn al sistema elèctric peninsular, l'Executiu promourà l'execució d'una segona interconnexió elèctrica entre Península i Balears.

També es promouen les energies netes, amb l'objectiu d'atendre la necessitat urgent de reduir de forma significativa l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i la contaminació atmosfèrica alhora que es garanteix el subministrament elèctric. El Govern fomentarà a més la substitució tecnològica de la generació elèctrica per fonts d'energia renovable i de baixes emissions.

Finalment, Batet ha destacat les inversions estatals que es destinaran a Balears en els PGE per sufragar "els àmbits afectats per la insularitat", encara que "tenint en compte la mitjana del conjunt de comunitats al territori espanyol"

Totes aquestes inversions del REB es decidiran en Comissió Mixta entre el Govern central i el balear per respondre, segons ha insistit la ministra, "plenament a les conseqüències perjudicials" de la insularitat pel que fa a la situació de la resta de les Comunitats Autònomes.