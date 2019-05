El Consell aprova el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de l'Illa per a afrontar la recollida de residus

Publicado 9/5/2019 12:15:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Ple del Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous el Pla Director Sectorial de Residus no perillosos de Mallorca (PDSR), que té com a principal objectiu afrontar la recollida de la matèria orgànica a tota l'illa amb garanties.

Segons ha informat la Institució insular en un comunicat, amb l'aprovació definitiva d'aquest Pla, el Consell evita les possibles multes europees quant al planejament de la gestió de residus.

Aquest pla es va redactar a partir d'un pla participatiu que es va dur a terme durant el 2016. Després de la seva aprovació inicial al setembre de l'any passat, el pla va passar pel període d'exposició pública durant el qual es van presentar 309 al·legacions de 26 entitats, empreses o particulars, i 27 informes de diverses institucions.

Els canvis més importants que s'han derivat han estat la retirada de la planta de compostatge de llots d'Alcúdia i la modificació de l'article 2 referent a l'àmbit d'aplicació amb l'objectiu de tenir major consens amb el sector.

Així mateix, la consellera insular de Medi Ambient, Sandra Espeja, ha explicat els eixos i objectius principals d'aquest PDSR. Una de les principals novetats d'aquest pla és que s'unifiquen els actuals dos plans de residus no perillosos.

D'altra banda, un repte important és afrontar la separació de matèria orgànica, implantant la recollida en tota Mallorca en dos anys i planificant noves infraestructures de compostatge per a poder assumir-la.

D'altra banda, i per a donar cobertura al possible nou sistema de separació d'envasos, el Sistema de Dipòsit, Devolució i Retorn (SDDR), s'ha plantejat la reserva de sòl per a una planta de rentada d'envasos, entre altres qüestions.