El Consell aprova "una solució transitòria" per no rebaixar el sou als funcionaris

Publicado 11/4/2019 15:06:43 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprovat aquest dijous en sessió plenària una "solució transitòria" per la qual els empleats públics d'aquesta institució "seguiran cobrant" el mateix després que s'hagi eliminat el complement de productivitat variable.

Davant els mitjans de comunicació, la consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, ha explicat que s'ha eliminat "el complement mal utilitzat com a productivitat variable", quan estava "ja legalitzat" com a "complement retributiu dins de l'annex de personal i convalidat pel ple any rere any".

D'aquesta manera, s'ha aprovat una solució transitòria en la qual es dóna un termini de vuit mesos per fer una valoració de llocs de treball per veure si aquest import es "pot incorporar dins del complement específic o no". Després d'això, al gener de 2020 es regularitzaran les situacions de cadascun dels llocs de treball.

Palomino ha explicat que "mentrestant" els funcionaris cobraran "un complement específic pel mateix import que venien cobrant pel mal anomenat complemento productivitat". "Seguiran cobrant el mateix durant aquest període transitori", ha remarcat.

La consellera ha detallat que "si s'ha de fer una modificació del complement específica de qualsevol lloc", segons la normativa, s'ha de fer una valoració d'aquest lloc i, en aquest cas, "són tots els llocs".