Consell.- Aprovada la creació provisional de l'escoleta des Camí Vell, a Formentera

Publicado 23/8/2019 15:24:13 CET

FORMENTERA, 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprovat aquest divendres la creació, de forma provisional, de l'escola infantil de primer cicle des Camí Vell, de la qual és titular el Consell Insular de Formentera.

L'autorització d'aquest centre caducarà quan entri en servei la nova escoleta de Sant Ferran.

Segons ha informat el Govern, el centre ha rebut l'autorització per a dues unitats distribuïdes en dos grups: un per a nens d'1 a 2 anys amb un màxim de dotze places escolars i un altre grup de 2 a 3 anys amb una unitat de divuit places escolars.

L'any 2015 el Consell Insular de Formentera va obrir aquest centre en un espai adaptat per donar resposta a la demanda d'escolarització i va iniciar els tràmits per obtenir l'autorització com a centre d'educació infantil de primer cicle.

Una vegada comprovat que es compleixen els requisits establerts per la normativa de la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació, el centre serà autoritzat i reconegut com a escoleta i, per tant, podrà accedir a les ajudes que s'atorguen en aquest nivell educatiu per unitat i també per al servei de menjador.

L'objectiu és atendre la demanda existent de places educatives de primer cicle a Formentera mentre no entri en funcionament la nova escoleta de Sant Ferran.

NOU CENTRE PER 450 ALUMNES

El Govern ha informat que el pròxim mes de setembre es posarà la primera pedra del nou CEIP de Sant Ferran i de la nova escoleta.

S'ha previst que les obres, que suposaran una inversió total de 6,9 milions d'euros, tinguin un termini d'execució de catorze mesos, una vegada iniciada la construcció.

El projecte del nou col·legi i de l'escoleta preveu un centre de dues línies amb sis unitats per a educació infantil i dotze unitats per a educació primària per a un total de 450 alumnes.

El centre se situarà en una parcel·la d'11.037 m2 situada en el nucli de Sant Ferran, al costat de la futura escoleta municipal, que tindrà dues línies amb sis unitats per 74 alumnes.

El centre d'educació infantil i primària suposarà una inversió de 5.810.100,06 euros, que assumirà la Conselleria d'Educació i Universitat, mentre que a l'escola d'educació infantil municipal s'invertiran 1.090.345,31 euros, inversió que anirà a càrrec del Consell Insular de Formentera.

Actualment, el CEIP de Sant Ferran té 284 alumnes i està situat en un solar que no permet ampliar la infraestructura.

Per aquesta raó, es va elaborar un projecte de nou centre definit com a prioritari en el Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 de la Conselleria.

Aquesta actuació, per un valor total de 6,9 milions d'euros, és una de les obres previstes en el Pla d'Infraestructures Educatives 2016-2023 per al conjunt de Balears per respondre de manera ordenada i objectiva a les necessitats estructurals que presenten els centres educatius.

Per portar endavant el projecte, s'ha sol·licitat el cofinançament d'aquesta actuació amb recursos del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder).