El consell d'administració nomena a Cristina Ballester nova gerent de l'Ibavi

Publicado 2/8/2019 17:02:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consell d'administració de l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi), reunit aquest divendres, ha aprovat el nomenament de Cristina Ballester com a nova directora gerent.

Ballester, llicenciada en Economia i finalitzant un màster en responsabilitat social corporativa i sostenibilitat, fins a la passada legislatura ha estat la directora d'Hisenda, Pressupostos i Projectes en el Consell de Mallorca, on també va impulsar l'oficina de responsabilitat social.

A més, en els anys 2011 i 2012 va ser cooperant a l'Índia com a gerent del projecte de comerç just, a més va ser fundadora de l'empresa de comerç just TuckTuck Style. Durant la seva carrera professional ha treballat en la gerència de diferents empreses d'inversions.

SFM I CONSORCI DE TRANSPORTS

D'altra banda, la Conselleria de Mobilitat i Habitatge ha informat també que a l'empresa pública Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM), segueix com a director gerent Mateu Capellà.

Capellà, llicenciat en administració i direcció d'empreses i especialitzat en comptabilitat i fiscalitat, també compta amb la diplomatura de Ciències Empresarials. Abans de la seva etapa a la gerència de SFM, va ser director de l'àrea de pressupostos de SFM, i ha treballat també com a comptable en diferents empreses i entitats.

D'altra banda, al Consorci de Transports Públics de Mallorca, Marteen Van Bemmelen seguirà com a director gerent. És llicenciat en Economia Aplicada i màster internacional de 'Management of Europea Metropolitana Regiones'. Van Bemmelen és especialista en la gestió de projectes europeus en l'àmbit urbà.

A Ports de les Illes Balears, Pedro Puigdengoles també seguirà com a director gerent de l'empresa pública. És enginyer de camins, canals i ports i especialista en enginyeria marítima. Ha desenvolupat la seva carrera professional a l'àmbit privat i és autor de nombrosos projectes lligats a ports esportius, clubs nàutics, molls de càrrega o de recuperació ambiental entre altres.