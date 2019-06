El Consell d'Eivissa aclareix que les ajudes per a estudiants no es poden sol·licitar a través de correu electrònic

Publicado 4/6/2019 18:29:41 CET

EIVISSA, 4 Juny (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha aclarit aquest dimarts que les ajudes per a estudiants no es poden sol·licitar a través de correu electrònic a la institució.

Així ha informat la institució insular després d'haver rebut algunes peticions per aquesta via. A més, ha recordat que el dia 24 de maig es va obrir el termini de sol·licitud d'aquestes ajudes per al curs 2018-2019, període que es mantindrà actiu fins al 20 de juny.

En el departament d'Educació, Patrimoni, Cultura i Joventut del Consell s'ha detectat que alguns estudiants han tramitat la seva sol·licitud acompanyada de documents a través dels correus electrònics de la institució.

Així, la institució ha reiterat que només són vàlides les peticions presentades a través de la seu electrònica, podent també lliurar-se la documentació i sol·licitud de manera presencial.