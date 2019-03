El Consell d'Eivissa assegura que la reobertura de l'estació del Cetis "va prou bé"

Publicado 4/3/2019 13:34:19 CET

EIVISSA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El president del Consell d'Eivissa, Vicent Torres, ha confirmat aquest dilluns que la posada en marxa de l'estació d'autobusos del Cetis, després de romandre gairebé sis anys tancada, "va prou bé".

Segons ha relatat, diferents informadors romanen a les parades repartides per la ciutat per explicar als usuaris on han d'acudir, "encara que avui dia tothom sap on està el Cetis i on s'ha d'agafar l'autobús ara a Eivissa". "Pel Consell és un dia de molta satisfacció", ha insistit Torres.

Des de la concessionària han celebrat que l'obertura de l'estació es duu a terme "amb normalitat i tranquil·litat", destacant que en els últims mesos s'han realitzat algunes millores, com el canvi de sentit de gir dels autobusos dins de les instal·lacions. Així mateix, s'ha millorat el sistema de ventilació i antiincendi.

També han explicat que els usuaris podran pujar als autobusos en les diferents parades de la ciutat, però el primer trajecte matinal de les diferents línies sortirà sempre del Cetis.

En aquest primer dia, els autobusos estan arribant a la seva hora, segons els responsables de la concessionària.