El Consell d'Eivissa realitzarà una auditoria interna per analitzar "com s'han utilitzat els sous públics"

El PP durà a terme una iniciativa parlamentària perquè l'Oficina Anticorrupció "investigui i analitzi si s'han utilitzat els sous com tocava i de forma adequada"

El portaveu del PP en el Parlament, Toni Costa, ha informat aquest dimarts que el Consell d'Eivissa, presidit pel 'popular' Vicent Marí, realitzarà una auditoria interna per analitzar "com s'han utilitzat els sous públics", després de les informacions publicades sobre el suposat ús fraudulent d'una targeta de la institució insular per part de l'exvicepresidenta, Marta Díaz.

En declaracions als mitjans en el Parlament, Costa ha explicat que des del seu partit "no valoren els problemes interns del partit", si bé "els preocupa" que els sous públics "s'hagin fet servir adequadament". Així mateix, ha avançat que el PP també durà a terme una iniciativa parlamentària perquè l'Oficina Anticorrupció "investigui i analitzi si s'han fet servir els fons com tocava i de forma adequada".

