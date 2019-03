El Consell demana la creació d'una àrea de control d'emissions contaminants en el Mediterrani

Publicado 14/3/2019 13:00:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha aprovat en el ple d'aquest dijous una declaració institucional, consensuada per tots els grups polítics i impulsada per l'Aliança Mar Blava, per donar suport a la creació d'una àrea especial de control d'emissions en el Mediterrani, per "limitar la contaminació de l'aire produïda per les embarcacions".

L'acord també insta a coordinar-se amb la Comissió Europea i els estats comunitaris i extracomunitaris riberers del Mediterrani, per avançar en el mateix sentit.

Com a primer pasa, el Consell demana que la xarxa de ports de l'Estat adopti, de "manera urgent", mesures per reduir la contaminació, com per exemple "obligar les embarcacions amarrades a connectar-se a la xarxa elèctrica portuària per al funcionament diari".

El segon punt de la declaració obliga a deixar constància de tots els organismes vinculats al transport marítim i a la xarxa de ports estatals.

Segons Mar Blava, les emissions contaminants de la navegació marítima "estan al darrere de 55.000 morts prematures anuals en la Unió Europea i causen 60.000 milions d'euros en costos sanitaris".

El trànsit marítim internacional genera el 40% de les emissions d'òxid de nitrogen, el 44% de l'òxid de sofre i el 22% de les partícules fines, segons dades oficials del Govern.