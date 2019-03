El Consell explica el projecte 'Smart Island Mallorca' als ajuntaments de Llucmajor, Marratxí i Calvià

Publicado 15/3/2019 16:39:34 CET

PALMA DE MALLORCA, 15 Març (EUROPA PRESS) -

El Departament de Modernització i Funció Pública del Consell de Mallorca ha presentat aquest divendres el projecte 'Smart Island Mallorca' als ajuntaments de Llucmajor, Marratxí i Calvià, municipis en els quals es preveuen diverses actuacions.

En concret, segons ha informat el Consell en una nota de premsa, a Llucmajor s'instal·laran diferents punts d'informació turística, a més d'un control de visitants al far, punts de control de trànsit i parades de bus intel·ligents.

A Marratxí, s'implantaran diferents punts d'informació turística, parades de bus intel·ligents i una càmera per controlar el trànsit. Finalment, a Calvià instal·larà un control de visitants al far de Cala Figuera i un altre en el jaciment de la naveta Alemany, i s'implantaran dos aforaments fixos per controlar el trànsit, diferents punts d'informació turística i parades de bus intel·ligents.

Per exposar totes aquestes actuacions, el director insular de Modernització i Innovació del Consell de Mallorca, Josep Lluís Colom, s'ha reunit amb l'alcalde de Llucmajor, Gregori Estarellas; l'alcalde de Marratxí, Joan Francesc Canyelles, i l'alcalde de Calvià, Alfonso Rodríguez.

El projecte 'Smart Island Mallorca' està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), mitjançant Red.es, entitat del Ministeri d'Economia i Empresa.

L'objectiu de la iniciativa, que té un pressupost de 8,87 milions d'euros, és millorar la qualitat de vida dels habitants de Mallorca i dinamitzar l'activitat turística a través de múltiples actuacions en l'àmbit tecnològic en matèria de turisme, mobilitat, eficiència energètica, patrimoni, resiliència i govern obert.

'Smart Island Mallorca' preveu construir i posar en marxa una plataforma per obtenir informació de l'illa i posar-la a la disposició de la ciutadania en directe. Es podrà accedir a través d'un lloc web, aplicacions mòbils, parades de bus intel·ligents, els panells d'informació turística i un portal de dades obertes.