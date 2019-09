Consell.- El Govern atorga 300.000 euros per impulsar la candidatura 'Menorca Talaiòtica'

Publicado 6/9/2019 15:00:34 CET

MENORCA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat, ha aprovat aquest divendres atorgar 300.000 euros al Consell de Menorca per impulsar la declaració de la cultura talaiòtica com a patrimoni mundial de la Unesco.

Aquest import, ja previst en els Pressupostos del Govern per a l'any 2019, respon la sol·licitud de subvenció formulada per la institució insular per dur a terme al llarg de l'any diferents actuacions relacionades amb la candidatura de 'Menorca Talaiòtica', com per exemple reunions científiques internacionals, publicacions, accions de difusió i divulgació, o intervencions sobre els jaciments de la candidatura, entre altres.

Una de les activitats que es durà a terme gràcies a aquesta col·laboració és el II Seminari Internacional de Lluita Operativa contra el Trànsit Il·lícit de Béns Culturals, que tindrà lloc al Llatzeret del port de Maó, entre els dies 25 i 27 de setembre, i en què participaran experts en la matèria procedents de tot el món.