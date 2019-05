El Consell de Govern ratifica el Pla Anual d'Impuls de Turisme Sostenible de 2019

Publicado 17/5/2019 13:44:10 CET

El fons de l'Impost de Turisme Sostenible disposa d'una dotació de 128,3 milions d'euros

PALMA DE MALLORCA, 17 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha ratificat aquest divendres el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per aquest any 2019 amb la finalitat de finançar --amb la recaptació de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS)-- projectes "que compensin la societat balear pel cost mediambiental i social que pot suposar l'activitat turística i, a més, que millorin la competitivitat de les Illes i combatin la precarietat".

En roda de premsa posterior al Consell, la consellera de Presidència, Pilar Costa, ha recordat que la setmana passada va ser aprovat pel ple de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible i té una dotació de 128,3 milions d'euros, dels quals 104,9 són per a projectes nous.

Concretament, poden sol·licitar el finançament els projectes que es destinin a qualsevol actuació que preveu la Llei de l'impost sobre estades turístiques a les Illes i de mesures d'impuls del Turisme Sostenible (LIET).

Més concretament, poden ser actuacions de protecció, preservació, modernització i recuperació del mitjà natural, el foment de la desestacionalització, la recuperació del patrimoni històric i la millora de la formació i qualitat de l'ocupació, entre d'altres.