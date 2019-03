El Consell de Govern de la setmana vinent s'avançarà un dia en suport a la vaga del8

Publicado 28/2/2019 14:55:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha acordat avançar al dijous el Consell de Govern de la setmana vinent per donar suport a la vaga feminista convocada per al divendres, 8 de març, pel Dia de la Dona, si bé els membres de l'Executiu no faran vaga com a tal.

Així ho ha indicat la portaveu del Govern i consellera de Presidència, Pilar Costa, durant la roda de premsa posterior a la reunió setmanal de l'Executiu. "El Govern seguirà treballant, però sense agenda pública per fer patent aquest suport, igual que l'any passat", ha explicat.

La consellera ha apuntat també que estan duent a terme les reunions per negociar els serveis mínims de la vaga i volen facilitar que qui vulgui sumar-se a la convocatòria pugui fer-ho. També ha confirmat que membres del Govern acudiran a manifestacions i actes convocats amb motiu del Dia de la Dona.

A més, Costa -la Conselleria de la qual coordina les polítiques d'Igualtat del Govern- ha confiat que les manifestacions "siguin multitudinàries i festives com l'any passat".

"Estem compromesos amb la igualtat, no podem fer un pas enrere", ha remarcat la portaveu del Govern que ha ressaltat que encara que hi hagi drets que semblen 'conquistats', no es poden "relaxar".