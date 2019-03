El Consell inicia aquest mes la tramitació per redactar un projecte que doti de dos carrils la MA.-13 amb Via de Cintura

Publicado 14/3/2019 16:51:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 14 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori i Infraestructures del Consell de Mallorca, Mercedes Garrido, ha anunciat que la institució insular iniciarà durant aquest mes la tramitació per redactar un projecte que doti de dos carrils la MA.-13 amb Via de Cintura, en direcció Andratx.

Així ho ha explicat en el Ple ordinari del Consell, juntament amb altres mesures, i, així mateix, ha detallat que s'afegirà un carril per distribuir el trànsit fins a la sortida de Sóller, augmentar la capacitat de la connexió i disminuir la concentració de trànsit de l'entrada de la MA.-13 a la MA.-20.

En un comunicat emès per la institució, s'ha informat que "s'està estudiant la possibilitat" de millorar els accessos des de l'autopista d'Inca al polígon de Son Castelló amb la creació de carrils zero d'accés directe.

Una altra mesura, que té com a objectiu reforçar el funcionament de la xarxa viària de Mallorca, és la modificació dels carrils de la connexió de l'autopista del Llevant (MA.-19) amb la creació de tres carrils al tronc del MA.-20 per sota la rotonda de Can Blau fins passat l'Estadi Balear.

Així mateix, Garrido ha recordat que durant el mes de març començaran les obres davant el Palau de Congressos de Palma amb l'objectiu de "donar un caràcter de via urbana al tram entre el torrent de na Bàrbara i al carrer de Manuel Azaña, "reduint l'amplària dels carrils i donant més importància als vianants augmentant les voreres".

MOBILITAT I TRANSPORT PÚBLIC

En relació al transport públic i mobilitat, Garrido ha explicat que "s'està estudiant l'accessibilitat des de les carreteres de la titularitat de l'Ajuntament de Palma, així com la possibilitat d'incorporar algun aparcament entre les actuacions del Departament".

A més, Garrido ha assegurat que "continuen a bon ritme" els contactes amb l'EMT, el TIB, el SFM i el tren de Sóller per "estudiar la possibilitat d'establir un servei d'autobusos llançadora entre els aparcaments disuassius que planteja Cort i els llocs d'intercanvi de transport dins Palma".

Quant a les mesures per reduir la sinistralitat, Garrido ha explicat que "durant aquesta legislatura s'han analitzat diferents trams de gran concentració d'accidents en les carreteres de Mallorca" i que, tenint en compte els indicadors de sinistralitat, "s'ha actuat i s'està actuant en diferents punts".

Entre unes altres, ha destacat la supressió de "gran part del trànsit" de l'antiga carretera de Manacor (MA.-15D) en la travessia urbana de Son Ferriol, les actuacions previstes com les del reforç entre Sóller i Llucalcari i des de la sortida del túnel de Sóller a l'entrada al casc urbà.