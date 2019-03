El Consell instal·larà 240 plaques fotovoltaiques a l'aparcament de la Llar de la Joventut

Publicado 4/3/2019 12:07:54 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha anunciat aquest dilluns que instal·larà 240 panells fotovoltaics a l'aparcament de l'edifici de la Llar de la Joventut per "estalviar energia i emissions contaminants" i ha avançat que el cost del projecte és de 162.218 euros i es preveu que les obres comencin en un mes i mig, amb un termini d'execució de quatre mesos.

Així ha informat la institució insular a través d'un comunicat en el qual la consellera de Modernització i Funció Pública, Carmen Palomino, ha explicat que l'administració "ha de donar exemple" i ha assegurat que "l'estalvi energètic i d'emissions fa del projecte una iniciativa pionera en el Consell".

El projecte preveu la instal·lació de 240 panells fotovoltaics que ocuparan una superfície de 1.230 metres quadrats dels 5.700 metres quadrats que hi ha en les 102 places de l'aparcament. A més, la institució insular ha xifrat en 10.000 euros anuals l'estalvi que suposa la mesura.

Des del Consell han remarcat que la raó per la qual s'ha optat per la instal·lació de plaques en la Llar de la Joventut és que l'edifici consumeix l'11 per cent del total d'energia elèctrica dels edificis de la institució.

Finalment, han apuntat que els 240 panells generaran una potència de 315 watts cadascun i tres inversors fotovoltaics que produiran, segons el Consell, més de 75.600 watts. Així, es dividiran en tres marquesines de 410 metres quadrats que evitaran, segons la institució, la generació de 90 tones de CO2.