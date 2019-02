El Consell de Mallorca publica la licitació del contracte de la Targeta 'Gent Gran' per 105.000 euros

Publicado 12/2/2019 13:43:49 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha publicat a la Plataforma del Sector Públic Estatal l'anunci de licitació per implementar la Targeta 'Gent Gran' amb un pressupost base de 105.000 euros per subministrar tres impressores de targetes així com la preimpressió de 80.000 targetes.

En un comunicat difós aquest dimarts, el departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell ha detallat que les empreses interessades tindran fins el 25 de febrer per registrar les seves propostes per "fer realitat" una targeta que, segons la institució insular, oferirà descomptes a majors de 65 anys o majors de 60 anys que cobrin una pensió de viduïtat, jubilació o incapacitat permanent.

Així, la Targeta 'Gent Gran' tindrà descomptes en ofertes socioculturals i d'oci cap a majors i de l'economia local i de proximitat. En aquest sentit, el Consell ha recordat que des de la direcció insular de Promoció Sociocultural "s'està treballant" per acordar els descomptes oferts a entitats públiques a través d'un conveni.

Finalment, la institució insular ha subratllat que en el contracte se sol·licita un servei de disseny, publicitat, màrqueting i comercialització de la Targeta 'Gent Gran' per valor de 62.000 euros; l'elaboració de les eines informàtiques i assistència tècnica per a l'engegada per valor de 13.000 euros; i el subministrament de tres impressores i la preimpressió de 80.000 targetes per valor de 30.000 euros.