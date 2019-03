El Consell de Ministres aprova el crèdit extraordinari de 20,1 milions pels danys de les inundacions a Llevant

Publicado 29/3/2019 17:14:46 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

El Consell de Ministres ha aprovat aquest divendres un crèdit extraordinari de 20,1 milions per reparar les infraestructures públiques afectades per les inundacions en el Llevant de Mallorca, previst en el Reial decret Llei de mesures extraordinàries que va aprovar al gener.

El crèdit, amb càrrec al Fons de Contingència, permetrà que el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública assumeixi el pagament de les ajudes estatals per reparar o restituir infraestructures, equipaments o instal·lacions públiques afectades per les inundacions que van tenir lloc a la comarca del Llevant de Mallorca el passat 9 d'octubre.

El Reial decret aprovat al gener ampliava les ajudes per pal·liar els danys causats per les inundacions després de la declaració de zona greument afectada per una emergència de protecció civil després de l'episodi de pluges. Va incloure els municipis de Sant Llorenç des Cardassar, Artà, Capdepera, Son Servera i Manacor.

L'Estat assumirà fins al 50 per cent del cost dels projectes de reparació o restitució d'infraestructures, equipaments o instal·lacions públiques, de titularitat d'aquests municipis o del Consell de Mallorca (carreteres).

La valoració total dels danys en aquestes infraestructures públiques, a partir dels projectes presentats al seu moment per les administracions afectades, ascendeix a 40.103.624,47 euros. Així, l'Estat destina 11,27 milions al Consell de Mallorca, 6,8 milions a Sant Llorenç, 692.027 euros a Artà, 673.365 euros a Manacor, 450.362 euros a Capdepera i 161.232 euros a Son Servera.

A aquesta quantitat cal afegir 1,6 milions d'euros per a les actuacions de restitució del domini públic marítim terrestre afectat pels temporals, a més de la subvenció del 100 per cent del cost, encara per quantificar, de les actuacions d'emergència per part de les corporacions locals per garantir la vida i seguretat de les persones durant les inundacions.

Paral·lelament, el Reial decret també incloïa aspectes per permetre a les persones, empreses i administracions afectades accedir a noves ajudes, beneficis fiscals, mesures laborals i en matèria de Seguretat Social.

Al marge de totes aquestes ajudes, des del passat mes d'octubre el Consorci de Compensació d'Assegurances, adscrit al Ministeri d'Economia i Empresa, està abonant un total de 14,9 milions d'euros pels 1.900 sinistres declarats per la catàstrofe en habitatges i comunitats, vehicles, comerços, oficines i instal·lacions industrials.

Les ajudes estatals tenen caràcter complementari i subsidiari a les de la Comunitat Autònoma.

El Reial decret aprovat al gener incloïa també els danys per les inundacions a la zona de Pollença, dies després de les de Llevant -un episodi de menor intensitat que el viscut a Sant Llorenç-. Per a aquest concepte es preveien 100.320 euros per a Alcúdia, 3.892 per a Sa Pobla i 16.690 per a Pollença.