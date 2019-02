El Consell obre el termini per participar als escenaris del Mallorca World Folk Festival

Publicado 1/2/2019 20:27:32 CET

PALMA DE MALLORCA, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Mallorca ha obert aquest divendres el termini d'inscripcions per participar als escenaris del Mallorca World Folk Festival, un festival folklòric internacional que tindrà lloc entre l'1 i el 17 d'abril i que organitza el Departament de Participació Ciutadana del Consell.

En un comunicat, la institució insular ha detallat que una de les prioritats del festival és "promocionar l'intercanvi" entre grups de fora de Balears i grups mallorquins que promocionen la música i dansa tradicionals. Així, el Consell ha avançat que s'ha confirmat la participació d'una quinzena d'agrupacions locals i ha afegit que la seva pretensió és tenir "tota la programació a finals de febrer".

Així mateix, els dies 2 i 3 d'abril es faran actuacions a la tarda al passeig del Born, la plaça Major, plaça d'Espanya i el Teatre Xesc Forteza mentre que el 4 d'abril tindrà lloc una nit de ball i música entre totes les persones que vulguin participar. Finalment, el 6 d'abril l'Auditòrium acollirà la gala final en la qual es farà entrega dels premis Mallorca World Folk Festival l'entrada del qual serà gratuïta.

Per la seva banda, les persones que vulguin participar es poden adherir tant individualment com en agrupació així com persones voluntàries, les quals tindran assegurada la manutenció, el transport, samarretes i una motxilla o lot de benvinguda.