El Consell es reuneix amb el Ministeri d'Economia per realitzar el projecte 'Eivissa Intel·ligent i Sostenible'

Publicado 20/5/2019 16:26:49 CET

EIVISSA, 20 Maig (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha acollit aquest dilluns la primera reunió amb tècnics del Ministeri d'Economia i Empresa per desenvolupar el projecte 'Eivissa Intel·ligent i Sostenible', que compta amb el suport de l'empresa pública Red.es.

A properes trobades, segons ha explicat el Consell, participaran també tècnics de medi ambient o turisme i, a més, s'han coordinat reunions amb el Govern i amb els ajuntaments per compartir informació a la plataforma informàtica que es crearà dins del projecte.

Segons ha recordat la institució, 'Eivissa Intel·ligent i Sostenible' té un pressupost de gairebé 6 milions aportat en un 60 per cent per Red.es i en un 40 per cent pel Consell.

Amb la iniciativa es pretenen millorar els serveis d'informació turística i emergències o reduir les emissions de CO2 mitjançant un augment de l'ús del transport públic.

Les actuacions inclouen també la creació d'un sistema de detecció d'incendis, un projecte de geolocalització de cases de camp o una APP amb informació turística integrada, entre altres coses.