La consellera de Salut: "Aquí s'han fet deu exàmens d'oposició i no hi ha ni una sola impugnació"

Publicado 12/2/2019 11:35:28 CET

PALMA DE MALLORCA, 12 Febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assegurat aquest dimarts que a Balears "s'han fet deu exàmens d'oposició i no hi ha ni una sola impugnació", per la qual cosa ha acusat el PP de "manipular la informació repetidament setmana rere setmana" i de "basar el seu argumentari" en "comunicats anònims".

Així s'ha expressat la consellera en resposta a una pregunta del diputat del PP Vicent Serra durant la sessió de control al Govern, on el 'popular' s'ha interessat per les oposicions de 4.500 places a Salut, criticant que es convoquessin "sis mesos abans de les eleccions", i per les queixes d'alguns col·lectius.