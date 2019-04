La consellera de Salut es reuneix amb els representats d'ALAS per informar sobre la implantació de la PrEP

Publicado 4/4/2019 18:30:58 CET

PALMA DE MALLORCA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, s'ha reunit aquest dijous amb Joan Lluís Llull, president de l'Associació de Lluita Anti-Sida de Balears (ALAS), per informar sobre la implantació de la PrEP (profilaxi preexposició) com a tractament per prevenir els contagis de VIH en grups de risc.

Segons ha informat la Conselleria en un comunicat, també ha acudit a la trobada el coordinador de l'entitat, Joan Viver, la directora general de Salut Pública i Participació, Maria Ramos, i el director general d'Avaluació, Planificació i Farmàcia, Benito Prósper.

Gómez ha explicat als representants d'ALAS que en aquests moments el Ministeri de Sanitat espera l'aprovació de la Comissió Nacional de Salut Pública per iniciar la implantació d'aquest tractament en la cartera de Serveis del Sistema Nacional de Salut, i ha aclarit que Balears ha estat una de les comunitats autònomes que ha sol·licitat l'aprovació d'aquest tractament "ja que ha demostrat que disminueix la transmissió del VIH en grups de risc".

Des de la Conselleria de Salut es comparteix la demanda de les entitats de pacients de VIH i sida per implementar aquesta mesura preventiva a nivell ambulatori com a eina addicional a les mesures de promoció d'ús del preservatiu, formació i tractament.

La consellera de Salut ha manifestat que "són necessàries noves estratègies de prevenció, especialment en col·lectius de major incidència i que la PrEP, basada en l'ús de fàrmacs antiretrovirals per prevenir la infecció, ha demostrat en estudis clínics la seva eficàcia, seguretat i cost-eficàcia en la població de risc".