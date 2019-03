La consellera Tur valora la gestió d'IB3 aquesta legislatura "sense ser triomfalista"

Publicado 26/3/2019 12:09:03 CET

La consellera de Cultura, Participació i Esports, Fanny Tur, ha valorat aquest dimarts la gestió de l'ens de radiotelevisió pública de Balears (IB3) durant aquests quatre anys "sense ser triomfalista".

Així s'ha expressat Tur en resposta a la pregunta de la diputada 'popular' Antonia Perelló, que ha volgut conèixer el balanç de la consellera. Fanny Tur ha remarcat que l'anàlisi "ha de ser positiu" i ha destacat l'augment de la producció pròpia d'IB3 en un 90 per cent, la quantitat de descàrregues digitals, que ha xifrat en més de mig milió al mes, i la renovació tecnològica, entre altres aspectes.

Amb tot, la consellera ha insistit que no fan una valoració "triomfalista" perquè "ho serà" quan aconsegueixin "reconèixer totes les legítimes demandes dels empleats de les empreses que treballen per IB3", una cosa que esperen aconseguir "amb la propera contracta". Per això, ha insistit que necessiten "una legislatura més".

En formular la seva pregunta, la diputada ha demanat a la consellera que se cenyís a la seva gestió en la legislatura actual i li ha demanat que "s'estalviï referències a les gestions passades". "Veig que vostè vol dirigir-me la resposta com volien dirigir els informatius quan governaven", ha ironitzat Tur en respondre. La consellera també ha afirmat que amb la gestió actual han aconseguit "informatius plurals, neutrals i sense censura".