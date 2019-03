Consells per a la compra segura de productes de Carnestoltes

Publicado 28/2/2019 10:47:15 CET

La Direcció general de Consum del Govern ha compartit aquest dijous consells per a la compra responsable de productes de Carnestoltes per gaudir d'aquesta festa amb "seguretat i confiança".

En un comunicat, la Direcció general de Consum -que depèn de la Conselleria de Salut- ha indicat que "s'han d'adquirir productes que, complint les instruccions d'ús i els advertiments indicats, no impliquin risc per a la salut i la seguretat dels consumidors".

Per això, l'organisme recorda que les disfresses i els accessoris "s'han de comprar seguint els mateixos estàndards de qualitat i seguretat exigits per a qualsevol altre producte".

COMPROVAR L'ETIQUETATGE

La Direcció general de Consum ha recomanat comprovar les etiquetes dels productes, que han de portar la marca CE, que acredita que el fabricant compleix la normativa en matèria de seguretat.

Les disfresses per a nens són considerades joguines i, per això, han de complir els requisits i les normes corresponents. "Elements com a pistoles, arcs o fletxes destinats a la població infantil no han de tenir elements punxants o tallants, ni peces petites que puguin desprendre's", han recordat.

A més, la Direcció general ha recalcat que les disfresses han de ser adequades a l'edat del menor i no poden portar cordills a la zona del coll. A més, ha demanat "evitar adquirir disfresses amb estereotips sexistes, especialment si es tracta de menors d'edat". Les màscares han de tenir orificis als ulls, el nas i la boca, i tant aquestes com les perruques no han de ser inflamables.

En relació al maquillatge, ha de presentar l'etiquetatge amb informació sobre els components, a fi d'evitar possibles al·lèrgies. Es pot aplicar una mica a les mans per comprovar que no produeixi reaccions adverses.

Un altre producte popular en Carnestoltes són les lents de contacte de fantasia, que Consum recomana adquirir en centres especialitzats, com a òptiques i clíniques d'oftalmologia, i evitar comprar-les a distribuïdors poc fiables.

Els petards i els focs artificials han de ser manipulats per adults, i Consum ha demanat no tirar-los en espais tancats.

LES BOTIGUES NO ESTAN OBLIGADES A ACCEPTAR CANVIS

La Direcció general ha aconsellat sol·licitar i conservar sempre les factures o tiquets de compra, ja que són la garantia de l'adquisició i seran necessaris per a qualsevol reclamació.

Amb tot, com ha recordat el Govern, els establiments no tenen l'obligació d'acceptar canvis si el producte està en perfecte estat. Per això, és important que, abans de comprar alguna cosa, el consumidor s'informi bé sobre la política de canvis i devolucions.

La Direcció general de Consum ha insistit que "per al consumidor és una garantia escollir sempre empreses adherides al Sistema Arbitral de Consum". A més, ha ressaltat que tots els establiments han de tenir fulles de reclamació a la disposició del consumidor.

Finalment, Consum també ha demanat dipositar els embalatges i el paper d'embolicar al contenidor corresponent per respectar el medi ambient.