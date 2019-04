El Consorci de Transports de Mallorca organitza aquesta setmana les jornades de mobilitat europea EMTA

Publicado 3/4/2019 15:03:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorci de Transports de Mallorca organitza els dies 4 i 5 d'abril en Ca n'Oleo les jornades 'European Metropolitan Transports Authorities' (EMTA) en la qual autoritats del transport d'àrees metropolitanes de tota Europa es reuneixen per compartir experiències relacionades amb la mobilitat.

Així ha informat la conselleria de Territori, Energia i Mobilitat a través d'un comunicat en el qual han avançat que en la conferència es tractaran temàtiques com els sistemes tarifaris, la descarbonització del transport públic, els vehicles de zero emissions, la qualitat de l'aire i el finançament de les infraestructures, entre d'altres.

En les jornades, en la qual estaran presents representants de Londres, París, Amsterdam, Turin, Barcelona, Madrid i València, el Govern presentarà la situació del transport a Balears tractant la descarbonització i l'augment de l'oferta de la mobilitat pública.

La cartera dirigida per Marc Pons ha recordat que el Parlament va aprovar al febrer la Llei de Canvi Climàtic que, entre altres qüestions, preveu la prohibició dels vehicles dièsel el 2015, a més d'insistir que el Pla Estratègic de Mobilitat per 2016 preveu l'augment del 50 per cent de l'oferta de transport interurbà d'autobús així com l'ampliació de la infraestructura ferroviària de Mallorca.