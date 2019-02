Construiran 244 habitatges protegits a Can Domenge, alguns d'ells destinats a persones majors

Publicado 22/2/2019 15:00:39 CET

PALMA DE MALLORCA, 22 Febr. (EUROPA PRESS) -

El Govern, el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Palma han signat aquest divendres un acord per a la construcció de 244 habitatges protegits, alguns d'ells destinats a persones majors, que passa per la cessió per part del Consell d'un terreny de tres hectàrees de Can Domenge i pel canvi d'ús del terreny per part de Cort.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha expressat que "encara que queda molt per fer" aquesta legislatura s'ha centrat a "obtenir sòl públic per construir habitatges protegits" i ha recordat que l'Institut Balear de l'Habitatge (Ibavi) gestiona actualment més de 1.000 pisos de protecció oficial.

En concret, el Consell de Mallorca ha cedit a l'Ibavi 32.000 metres quadrats de la finca de Can Domenge, mentre que el Govern és propietari de la resta dels terrenys. En total, les dues institucions sumen 53.000 metres quadrats on, a més dels habitatges, es crearà un espai de zona verda i equipaments per a la ciutadania. La intervenció de Cort en el procés passa pel canvi d'ús que tenen aquests terrenys i que és necessari per poder construir els habitatges.

HABITATGES 'ALTERNATIVA' A LES RESIDÈNCIES

El protocol signat contempla a petició del Consell, dedicar una part d'aquests habitatges a persones majors. La intenció és desenvolupar un pla pilot d'habitatges supervisats com a alternativa a les residències. El Consell, que es reservarà una part dels habitatges construïts, també destinarà una part a atendre casos d'emergència social. Aquests habitatges seran gestionats per l'Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS).

El president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, ha recordat que la construcció d'habitatge protegit va ser la "gran víctima de la recessió i les retallades pressupostàries". Ara, segons Ensenyat, tenen "la ferma voluntat de protegir el dret a l'habitatge i posar límits al 'casino' especulatiu". Així, el president insular ha destacat que amb aquest acord "queda de manifest quina és la prioritat de les actuals institucions progressistes respecte del sòl de titularitat pública".

Els terrenys cedits pel Consell estan situats entre el carrer l'Uruguai, el poliesportiu de Sant Fernando, el carrer Ardiaca, el velòdrom i els terrenys de la Llar de la Joventut.

Per poder accedir a un habitatge protegit és indispensable estar inscrit en el Registre Públic de Demandants d'Habitatges protegits de les Illes Balears. La inscripció en aquest registre és el primer pas de tot el procés de sol·licitud d'un habitatge protegit.