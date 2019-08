La consulta d'infermeria de l'Hospital de Dia Oncohematològic de Son Llàtzer augmenta la seva activitat en un 10%

Publicado 2/8/2019 12:10:21 CET

Durant l'any 2018 es van realitzar 28.412 tractaments a l'Hospital de Dia, i 2.467 intervencions en la consulta d'infermeria

PALMA DE MALLORCA, 2 Ag. (EUROPA PRESS) -

La consulta d'infermeria de l'Hospital de Dia Oncohematològic de l'Hospital Universitari Son Llàtzer ha incrementat la seva activitat en primeres visites en un 10,46 per cent, l'atenció telefònica en un 49,45 per cent i l'atenció urgent en un 3,29 per cent respecte a l'any passat.

Segons ha informat la Conselleria de Salut i Consum en un comunicat, durant l'any 2018 es van realitzar 28.412 tractaments a l'Hospital de Dia, així com 2.467 intervencions en la consulta d'infermeria. Aquesta consulta -engegada l'any 2005- proporciona una atenció continuada, i és el nexe d'unió entre els diferents professionals que tracten al pacient.

Ofereix cures especialitzades a pacients que inicien el tractament a l'Hospital de Dia Oncohematològic, i facilita la informació (necessària pels múltiples problemes que van apareixent durant tot el procés de la malaltia -físic, psicològic, familiar i social), amb una atenció personalitzada en un espai i temps adequats per ajudar a mantenir una bona qualitat de vida i reduir l'estrès realitzant un control de símptomes al domicili.

L'assistència pot ser programada mitjançant agenda d'infermeria o a demanda. En aquest cas, el pacient o familiar pot trucar per telèfon per sol·licitar atenció per algun problema o necessitat relacionat amb el procés, o acudir a l'Hospital per a atenció urgent no vital, la qual cosa pot derivar en una consulta d'alta resolució (torna al domicili) o generar un ingrés hospitalari des de l'Hospital de Dia a la unitat d'hospitalització.

Les persones amb malalties oncològiques, per les característiques de la seva malaltia i la complexitat del seu tractament, demanden una gran quantitat de recursos, assistència hospitalària recurrent i, sobretot, informació.

INFORMACIÓ, ATENCIÓ TELEFÒNICA I TALLERS DE NUTRICIÓ

La Conselleria ha recordat que la malaltia oncològica genera diferents graus d'ansietat en pacients i familiars que requereixen molta informació, i amb molta freqüència; pel que això suposa que els professionals han de dedicar més temps a comunicar-los diferents aspectes diagnòstics i terapèutics.

Actualment s'administren tractaments de forma ambulatòria cada vegada més complexos. Aquesta situació, que abans requeria un ingrés hospitalari, exigeix major informació, educació sanitària i plans d'entrenament per al pacient i la família.

Segons explica la supervisora d'infermeria de l'Hospital de Dia, Juana Marquès "els pacients i familiars continuen utilitzant el telèfon per consultar dubtes i controlar els seus símptomes com a recurs eficaç, immediat i de fàcil accés, ja que redueix considerablement l'ansietat dels pacients i el nombre de visites a urgències".

Aquestes visites al centre van disminuir en un 8,83% l'any passat. Les infermeres de la consulta, Maribel Sánchez Flores i Vicky Llabrés Esquilas, duen a terme des de l'any 2016 tallers de nutrició dirigits a pacients i familiars, ja que l'estat nutricional dels pacients pot variar, des del moment del diagnòstic, durant el procés de malaltia.