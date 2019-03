Consum va rebre el 2018 gairebé 8.800 reclamacions, 1.211 més que l'any anterior

Publicado 11/3/2019 10:36:14 CET

PALMA DE MALLORCA, 11 Març (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assenyalat aquest dilluns que la Direcció general de Consum va rebre el 2018 un total de 8.757 reclamacions, 1.211 més que l'any anterior, i ha assegurat que això es deu al fet que ara "hi ha consumidors més informats" que poden registrar les seves reclamacions "per via telemàtica".

"S'han duplicat les reclamacions per via telemàtica gràcies a una administració més àgil amb uns professionals excel·lents que lluiten contra les pràctiques abusives i deslleials d'algunes empreses; i gràcies a consumidors informats i exigents amb el consum", ha explicat en roda de premsa.