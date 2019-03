Consum va rebre en 2018 gairebé 8.800 reclamacions, 1.211 més que l'any anterior

Publicado 11/3/2019 13:58:33 CET

La consellera de Salut, Patricia Gómez, ha assenyalat aquest dilluns que la Direcció general de Consum va rebre el 2018 un total de 8.757 reclamacions, 1.211 més que l'any anterior, i ha assegurat que això es deu al fet que ara "hi ha consumidors més informats" que poden registrar les seves reclamacions "per via telemàtica".

"S'han duplicat les reclamacions per via telemàtica gràcies a una administració més àgil amb uns professionals excel·lents que lluiten contra les pràctiques abusives i deslleials d'algunes empreses; i gràcies a consumidors informats i exigents amb el consum", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha apuntat que el 2018 s'han imposat sancions per valor d'1,7 milions d'euros, enfront dels 1,3 milions registrats en 2017, i ha subratllat que el sector amb més reclamacions "continua sent el de telefonia (2.181), seguit del transport aeri (1.657) i els serveis d'oci (633)".

En aquesta línia, el director general de Consum, Xisco Dalmau, ha recordat que el 2018 es va imposar la multa "més elevada de la història de Balears" a la companyia Iberia per "aplicar la clàusula abusiva 'no xou'", en concret, 448.000 euros. "Aquesta multa ja s'ha cobrat, ara poden recórrer per via judicial", ha afegit.

Dalmau ha especificat que Menorca és l'"única illa" on el sector amb més reclamacions és l'aeri, amb 272, a causa "dels problemes derivats de la connexió amb Barcelona", ja que "solament hi ha una companyia que realitza aquesta ruta".

A més, ha insistit que la reclamació telemàtica ha suposat "una eina que s'ha consolidat com un instrument per al consumidor", ja que ara "es poden posar reclamacions des de qualsevol dispositiu mòbil sense haver de desplaçar-se a les Oficines de Consum del Govern".

També ha detallat que, de les 8757 reclamacions presentades, 6.858 provenen de Mallorca, 757 de Menorca i 1.142 d'Eivissa i Formentera; i, d'aquestes, 1.732 s'han registrat de forma telemàtica, enfront de les 855 que es van registrar usant aquesta via el 2017.

DESTINACIÓ DE LES RECLAMACIONS

D'altra banda, ha indicat que aquestes reclamacions solen derivar-se a altres organismes per motius de competències (30,84%), acabar amb el trasllat a la Junta Arbitral de Consum (19,32%), sense un acord (12,02%), desistiment (7,6%), expedients sancionadors (2,55%), inadmissions (1,17), i trasllats al servei d'inspecció (0,78%), entre uns altres.

Així mateix, ha assenyalat que l'any passat la Junta Arbitral de Consum va rebre 1.705 sol·licituds d'arbitratge dels consumidors, un nombre "molt superior" a les 1.123 de 2017 i ha recordat que aquest és "un mecanisme extrajudicial gratuït i eficaç de resolució de conflictes".

En concret, de les 1.705 sol·licituds presentades, 1.313 van ser de telefonia mòbil, 47 de botigues de mobles i 43 de serveis de correus. Així mateix, en 2018 es van resoldre 1.162 casos, 444 per mediació de la Junta i 718 mitjançant àrbitres de consum.

Finalment, el Servei d'Inspecció de Consum va dur a terme el 2018 un total de 2.938 actuacions d'inspecció; va decretar 145 mesures cautelars i va immobilitzar 81.875 unitats de productes. El volum més importat d'immobilitzacions van ser els 31.142 de productes industrials, les 17.078 joguines i les 16.758 unitats d''squishy' i 'slime'.