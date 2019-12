Convoquen el programa pilot d'innovació educativa 'MAP teatre' dirigit a instituts

Publicado 10/12/2019 13:15:21 CET

PALMA DE MALLORCA, 10 des. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Presidència, Cultura i Igualtat i la Conselleria d'Educació, Universitat i Investigació han publicat la primera convocatòria per participar al programa pilot d'innovació educativa 'Motiva't, acciona't i projecta't des del teatre' (MAP teatre) per al curs 2019-2020.

Segons han informat des del Govern, la iniciativa està destinada a centres d'educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics i, concretament, als alumnes de 3º i 4º de secundària i batxillerat. El termini d'inscripció romandrà obert fins el proper 13 de desembre.

L'objectiu d'aquest programa és promoure "l'adquisició dels elements bàsics de l'aspecte artístic de la cultura", i especialment, la "transversalitat inherent" en les arts escèniques per apropar l'alumnat al món de la cultura i de l'art.

Més concretament, cerca potenciar les eines que ofereixen aquestes arts per millorar les capacitats bàsiques de l'alumnat, especialment les competències de comunicació lingüística, aprendre a aprendre, sentit emprenedor, expressions culturals i competències socials i cíviques, entre d'altres.

El programa consta de tres parts, Motiva't, Acciona't i Projecta't i aquesta estructura permet desenvolupar progressivament les diferents capacitats dels alumnes amb propostes concretes.

En aquest sentit, primer se'ls convida a participar del programa, per després començar a treballar els elements bàsics del fet teatral com a base per elaborar un curtmetratge.

Finalment hauran de presentar els seus curtmetratges en un acte organitzat per la Delegació de la Presidència per a la Cultura dirigida a tots els membres de la comunitat educativa dels 10 centres educatius participants, previst per al proper mes de maig de 2020.