Cort adjudica les obres de l'eix Tous i Ferrer-Velázquez per un import de més de 300.000 euros

Publicado 8/5/2019 14:31:25 CET

PALMA DE MALLORCA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Govern de Cort ha adjudicat aquest dimecres les obres del projecte de conversió en zona de vianants del carrer de Velázquez i de reurbanització del carrer Josep Tous i Ferrer, que lidera l'àrea de Mobilitat, a l'empresa Vitrac per un import de 305.162 euros.

Segons ha informat Cort en un comunicat, la previsió és que les obres s'iniciïn a finals de maig i tinguin una durada de quatre mesos. El pressupost de licitació del projecte era de 353.165 euros.

L'actuació consistirà en augmentar l'amplitud de la vorera dels nombres parells del carrer Tous i Ferrer, que incorporarà arbrat.

El carrer Velázquez, per la seva banda, es reconvertirà de forma definitiva en zona per a vianants que es compatibilitzarà amb la circulació de bicicletes. Es plantaran arbres i el carrer s'aixecarà per conformar una plataforma única.

El ple del mes de juliol va aprovar que a Velázquez s'apliqui el pla d'usos per a zones de vianants que va aprovar l'àrea d'Urbanisme perquè hi hagi un equilibri entre l'oferta d'oci i el descans dels veïns.

El projecte conté treballs de pavimentació, drenatge, enllumenat, mobiliari, jardineria, regueró, seguretat i control, a més de la gestió dels residus.

D'entre tots, el que ocupa el 54 per cent del pressupost i grossor de l'actuació és la nova pavimentació. Es tracta d'uns 1.500 metres lineals, 650 metres del carrer Tous i Ferrer i 850 metres de Velázquez, i suposarà actuar sobre un àmbit de 2.395 metres quadrats.

Al carrer Velázquez on, fins ara, solament es podia aparcar de les 20.00 a les 09.00 hores de dilluns a divendres i els dissabtes a partir de les 14.00 hores, es perdran 22 places d'aparcaments. A Tous i Ferrer, 18 places, i es mantindran les càrregues i descàrregues i l'aparcament per a motocicletes.

Per això, la Societat Municipal d'Aparcaments i Projectes (SMAP) oferirà d'aquí a poc per als residents abonaments especials de l'estacionament de Comte del Rosselló a preus reduïts que oscil·laran entre els 75 i els 65 euros.