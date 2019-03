Cort anuncia les 42 propostes a finançar via pressupostos participatius que es votaran entre juny i setembre

Publicado 29/3/2019 10:46:23 CET

PALMA DE MALLORCA, 29 Març (EUROPA PRESS) -

L'Ajuntament de Palma ha donat a conèixer aquest divendres les 42 propostes que la ciutadania palmesana podrà votar entre el 17 de juny i el 15 de setembre perquè es financin a través dels pressupostos participatius de 2019, que estaran dotats d'1,5 milions d'euros, segons ha informat Cort a través d'un comunicat.

La comissió tècnica ha considerat viables 42 de les 78 propostes presentades. En concret, es tracta de 12 propostes de l'àmbit de Palma, 11 del Districte Llevant, 9 de Districte Nord, 7 de Districte Ponent i 3 de Districte Pla de Sant Jordi i Platja de Palma.

A més, han apuntat que d'abril a juny els serveis municipals realitzaran una valoració econòmica de cadascuna de les propostes que passen ara a la fase de votacions.

Respecte a les 30 propostes excloses de la fase de votació, Cort ha assenyalat que la comissió tècnica s'ha basat en diversos motius, com les propostes que requereixen de creació de serveis, que són objecte de subvencions, propostes ja executades per serveis competents o béns que no són de competència municipal.

Finalment, l'Ajuntament ha remarcat que les votacions es duran a terme a través de la web www.tufaspalma.cat, plataforma a través de la qual també es pot consultar el llistat de propostes a votar.