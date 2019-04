Cort aprova una concessió per 30 anys per al mercat municipal de Camp Redó

Publicado 3/4/2019 13:27:38 CET

La Junta de Govern de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres una nova concessió per 30 anys per al mercat municipal de Camp Redó amb l'objectiu d'"apostar per un model associatiu en el qual la unió fa la força".

Segons ha informat Cort en un comunicat, la regidora de Sanitat i Consum, Antònia Martín, ha explicat que es passa d'una explotació individual a una altra global, en la qual poden participar unions d'usuaris o venedors, que tindran una puntuació especial.

Els licitadors presentaran un projecte d'explotació i gestió global del mercat, així com propostes d'estratègia comercial. L'únic requisit que s'ha de respectar és que el 60 per cent, com a mínim, del producte que es vengui sigui local i fresc, i que s'ajustin a les inversions mínimes pel correcte funcionament del mercat.

Aquestes inversions mínimes, de 200.000 euros cada 15 anys, seran revertides íntegrament al mercat per establir elements energètics de baix consum, ajustar l'accessibilitat a la normativa, crear una imatge atractiva del mercat o reforçar la confortabilitat per al consumidor.

Cada adjudicatari haurà de deixar en dipòsit la quantitat de 50.000 euros. Hi haurà 35 dies, a partir de la publicació dels plecs en el perfil del contractant i en el diari oficial de la Unió Europea, per presentar-se a concurs.

Finalment, la regidora ha volgut deixar clar que la complexitat dels plecs per a aquest mercat han estat a causa que "s'ha tingut en compte el context del barri", que ha qualificat de "complex per diversos motius".