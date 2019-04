Cort aprova modificacions de crèdit per executar dos projectes dels Pressupostos Participatius de 2018

Publicado 3/4/2019 11:15:53 CET

El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dimecres en sessió extraordinària una modificació de crèdit dels pressupostos de 2019 per poder dur a terme dos projectes guanyadors dels Pressupostos Participatius de 2018.

Es tracta dels projectes 'Moixos de Canamunt' i 'Son Gotleu, barri per a tothom', les partides dels quals són d'uns 4.000 euros i de 36.000 euros, respectivament. La modificació de crèdit s'ha aprovat per majoria amb l'abstenció dels regidors de Ciudadanos i del Partit Popular.

El projecte 'Moixos de Canamunt' es basa en l'adquisició, instal·lació i condicionament de contenidors per a la seva transformació en "habitatges" per als gats de les colònies felines del barri a instal·lar a les places Quadrado, Llorenç Bisbal, Pes de sa Palla i Albert Camús.

"UNA MOLT BONA NOTÍCIA"

En aquest sentit, la regidora d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament de Palma, Neus Truyol, ha explicat que el projecte pretén crear una colònia felina al barri de Canamunt utilitzant antics contenidors de vidre.

"És una molt bona notícia que la ciutat estigui implicada", ha considerat Truyol, qui ha recordat que ja existeix una experiència al barri de reutilització de contenidors de vidre com a habitatges per a colònies felines. "La iniciativa ha tingut molt bona acollida i està molt bé que es pugui estendre a altres llocs", ha expressat.

SON GOTLEU

D'altra banda, el projecte 'Son Gotleu, barri per a tothom' consisteix en la realització d'un diagnòstic participatiu per facilitar que els entorns del barri siguin "més comprensibles" per a la població.

Així, el projecte preveu analitzar diversos serveis municipals del barri (com a col·legis, casals, biblioteques i serveis socials) per, posteriorment, executar una fase d'intervenció per millorar l'accés a la informació de la població mitjançant senyalitzacions o informació de lectura fàcil.