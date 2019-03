Cort aprova el Pla local de Residus que preveu una reducció del 10% dels residus el 2020

Publicado 28/3/2019 16:45:30 CET

PALMA DE MALLORCA, 28 Març (EUROPA PRESS) -

El ple de l'Ajuntament de Palma ha aprovat aquest dijous el Programa Local de Prevenció de Residus Municipals de la ciutat que, entre altres qüestions, preveu una reducció del 10 per cent dels residus generats el 2020 respecte als de l'any 2010, passant de les 211.631 tones de 2010 a les 190.468 tones de residus el proper any.

Així ha informat Cort a través d'un comunicat en el qual han detallat que el document, elaborat per l'àrea d'Ecologia, Agricultura i Benestar Animal de l'Ajuntament, se sotmetrà ara a 30 dies d'exposició pública. A més, el Consistori palmesà ha subratllat que el Pla dóna resposta al mandat legal establert en la Llei Estatal de Residus de 2011 a més d'incorporar les obligacions de la recentment aprovada Llei de Residus i Sòls Contaminants de Balears en matèria de prevenció de residus.

El Pla incorpora un total de 24 accions emmarcades en 8 línies estratègiques, com són la reducció del malbaratament alimentari, el foment de l'autocompostatge, la reutilització i segon ús, l'ambientalització de serveis, la compra responsable, el foment del consum d'aigua de l'aixeta, el desenvolupament d'instruments fiscals de prevenció i la sensibilització i comunicació.

APROFITAMENT D'EXCEDENTS ALIMENTARIS I COMPOSTATGE DOMÈSTIC

Des de Cort han destacat diverses accions incloses en el pla, com la creació de circuits per aprofitar els excedents d'aliments, el foment del compostatge domèstic o la necessitat de reduir els residus a esdeveniments esportius i festes a la ciutat.

D'altra banda, el programa incideix en la "necessitat" de reduir els envasos del menjar per emportar així com l'ús del vidre en el sector de la restauració, la reducció de la publicitat en paper o la prohibició de les bosses de plàstic i les vaixelles d'un sol ús, tal com estableix la Llei Balear de Residus.

Respecte a la reutilització, Cort ha incidit en el suport als mercats de segona mà així com a la reutilització de llibres de text o la posada en marxa d'un espai de reutilització a Son Castelló. En la mateixa línia, el programa persegueix fomentar el consum d'aigua de l'aixeta per reduir el consum d'ampolles de plàstic així com potenciar la compra responsable.

En aquest sentit, la regidora Neus Truyol ha assegurat que "és un dia important per a la ciutat" i ha recalcat que Palma és "pionera" en mesures d'aquest tipus.

"Hem d'acabar amb la incultura d'usar i tirar i fer un canvi de paradigma, no hem de fer només recollida i tractament de residus, hem de prendre mesures per reduir la quantitat de residus", ha apuntat.