Cort aprova un protocol d'actuació per a casos d'assassinat per violència masclista a Palma

Publicado 13/3/2019 14:25:36 CET

PALMA DE MALLORCA, 13 Març (EUROPA PRESS) -

El regidor d'Igualtat de Cort, Aligi Molina, ha anunciat aquest dimecres l'aprovació d'un nou protocol d'actuació per part de l'Ajuntament de Palma per a casos d'assassinat per violència masclista, el qual té l'objectiu de "coordinar i agilitar" les diferents actuacions.

"És un document que no ens agradaria tenir i que volem no utilitzar mai, però fa mesos que treballem per engegar actuacions en relació a què ha de fer Cort en la condemna o l'acompanyament a les víctimes i familiars d'aquesta violència", ha explicat en roda de premsa.

Així mateix, ha subratllat que aquest protocol, que ja està "totalment redactat i aprovat", permetrà donar "una resposta àgil, articulada i avaluable".